Inter - Lazio, le probabili formazioni: dubbio in difesa per Inzaghi

Archiviata la pratica Cagliari, la Lazio è pronta a tornare in campo a una settimana esatta di distanza. Domenica alle 20:45, i biancocelesti faranno visita all'Inter, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juve, in un match fondamentale per il prosieguo della stagione. Immobile e compagni, reduci da ben 6 successi consecutivi in campionato, hanno l'occasione di accorciare ancor di più la classifica nelle zone nobili portandosi a -4 proprio dai nerazzurri in caso di vittoria a San Siro. Pochi dubbi di formazione per Inzaghi che dovrebbe rischierate lo stesso undici visto contro il Cagliari. L'unico ballottaggio riguarda Musacchio e Patric per un posto sul centro destro della difesa a tre. Risponde a specchio anche Conte che dovrà valutare le condizioni fisiche di Vidal a centrocampo. Queste le probabili scelte dei due tecnici.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio/Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi