Inter - Lazio, Marocchi: "Tutti devono avere paura dei biancocelesti"

La partita di questa sera tra Inter e Lazio potrebbe segnare i percorsi delle due squadre in campionato: i nerazzurri possono approfittare degli stop di Milan e Juventus per conquistare la vetta della classifica, mentre i biancocelesti devono fare punti per mantenere le distanze in classifica con Atalanta e Napoli e ritrovare il terzo posto. Nello studio di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha presentato il big match: "La Lazio sa fare diverse cose. Cerca di tenere i ritmi bassi, poi protegge il portiere con tutti i giocatori. Mi sarei aspettato Musacchio al posto di Patric, ma tutti danno una mano e la squadra è tornata a essere vincente e di cui tutti devono avere paura".