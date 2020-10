Inter, Lukaku senza filtri: “Vogliamo vincere lo scudetto”

Siamo solo alla quarta giornata e già si parla di scudetto. Quest'anno in Serie A, sono diverse le squadre attrezzate per arrivare in cima alla classifica. Nella giornata di sabato, scenderanno in campo tutte le top team del campionato: Napoli, Atalanta, Lazio, Inter, Milan e Juventus. Tra i calciatori di Serie A c'è già chi ha dichiarato l'obiettivo della propria squadra. Dopo la vittoria con il suo Belgio in Nations League ai danni dell'Islanda, Romelu Lukaku ha dichiarato ai microfoni dell'emittente belga RTBF: "Vogliamo vincere lo scudetto e diventare campioni d'Italia". L'Inter di Antonio Conte sembra avere le idee chiare.

