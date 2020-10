Argentina, non più solo Messi: Correa sblocca la situazione ferma dal 2016

Quando si parla di Argentina, subito si pensa a Messi: la Pulce è il pilastro dell'Albiceleste e ciò è dimostrato dal fatto che dal 2016, durante le partite di qualificazioni ai Mondiali, sia stato l'unico a segnare. Contro la Bolivia le cose sono cambiate: Lautaro Martinez e Correa sono andati a segno prendendosi la squadra sulle spalle.

LA RINASCITA DEL TUCU - Proprio il Tucu sembra essersi rigenerato, forte della stima del CT Scaloni. La rinascita in Nazionale può avergli dato nuovi stimoli anche in ottica Lazio: l'attaccante è pronto a sostenere i biancocelesti anche nei momenti difficili, diventando un nuovo punto di riferimento per la squadra e Inzaghi. Contro la Sampdoria molto probabilmente partirà dalla panchina, ma, se chiamato in causa, Correa non deluderà le aspettative.

