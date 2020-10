Lazio, Biava: “La squalifica di Immobile è quasi un vantaggio. Curiosità per Muriqi”

A due giorni da Sampdoria-Lazio, l'ex difensore biancoceleste, Giuseppe Biava è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare quello che sarà il match di sabato pomeriggio.

ATTACCO - "Ieri Ciro non ha segnato. Nella Lazio si trova meglio perché ha degli schemi fissi che conosce benissimo. La squalifica è quasi un vantaggio. Immobile può riposare e giocare più fresco con il Borussia Dortmund. Sono curioso di vedere Muriqi contro una squadra che si difende bene come la Sampdoria. Con il kosovaro hai un'altra soluzione nel gioco aereo oltre a Milinkovic. Adesso il lancio lungo può essere fatto anche su Muriqi".

LA SAMPDORIA DEGLI EX - "È una squadra quadrata con degli ottimi giocatori in attacco e si difendono anche bene. Candreva è una spina nel fianco. Keita nell'uno contro uno è molto difficile da marcare. Non fa tanti gol ma crea scompiglio nella difesa".



DIFESA - "Radu è un tassello importante perso da Inzaghi. Nella difesa a tre è uno dei migliori in circolazione come Acerbi e Luiz Felipe. La linea difensiva con tre uomini è quella che si addice di più alla Lazio. Vavro è più forte sulle palle alte può essere importante, se dovesse giocare, in area di rigore contro Quagliarella. Acerbi lo preferisco centrale perché è il più forte nell'uno contro uno. Parolo e Vavro mi convincono un po' meno da centrali. Acerbi invece è molto duttile. Può giocare in tutte le posizioni della difesa a 3 ma anche a 4 come fa con la Nazionale".

