Sampdoria - Lazio, messi in vendita 470 biglietti per la partita: i dettagli

Il nuovo DPCM non ha intaccato le presenze allo stadio, mantenendo il numero massimo di 1000 tifosi. Una novità però è arrivata negli ultimi giorni: non saranno più solo invitati da società e sponsor, ma tifosi paganti. Il Torino ha deciso di aprire la vendita libera per la partita contro il Cagliari, e la stessa cosa farà la Sampdoria per il match contro la Lazio. La società doriana ha comunicato sul proprio sito di aver messo in vendita 470 biglietti, dei 1000 disponibili, nel settore Distinti.

MODALITA' - Potranno acquistare i biglietti solo i tifosi abbonati nella stagione 2019/20, esclusivamente in modalità online. Per accedere allo stadio servirà il tagliando stampato e l'autocertificazione. I tifosi non potranno portare striscioni e bandiere e dovranno indossare sempre la mascherina, rimanendo seduti per tutta la durata del match.