Inter, nerazzurri in campo in vista del match con la Lazio

L'Inter non aspetta e torna subito in campo per preparare il big match di venerdì sera con la Lazio. Nel pomeriggio i nerazzurri si sono ritrovati al Suning Training Centre di Appiano Gentile , come riporta il sito ufficiale del club, per il primo allenamento settimanale. Inzaghi non ha potuto contare solo su Mkhitaryan: l'armeno si è infortunato durante la prima partita con il Lecce e sicuramente salterà la sfida con i biancocelesti. Quattro giorni separano Inzaghi dal ritorno in quello che è stato il suo stadio per anni e lui si è portato avanti con il lavoro.