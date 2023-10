Inter-Roma, Barella non perdona Lukaku: il gesto a San Siro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Accoglienza terribile per Romelu Lukaku a San Siro. I tifosi nerazzurri non hanno digerito l'addio dell'attaccante belga in estate e lo stanno facendo capire chiaramente dagli spalti di San Siro. Ma non solo. Anche qualche ex compagno se l'è legata al dito. Al momento dei saluti pre Inter-Roma, oltre a Lautaro Martinez che lo ha salutato senza guardarlo in faccia, anche Nicolò Barella ha messo le cose in chiaro. Il centrocampista nerazzurro non ha stretto la mano a Big Rom facendo capire che il suo comportamento non è passato inosservato in tutto l'ambiente Inter.