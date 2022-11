Inter, tegola per Inzaghi, Lukaku vola in Belgio: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Le brutte notizie non terminano in casa Inter. Ieri si è fermato nuovamente Romelu Lukaku dopo aver assaggiato di nuovo la bellezza del manto erboso. Come riporta Sky Sport, l'attaccante nerazzurro ora si trova in Belgio per un contatto con lo staff della Nazionale che vuole valutare le sue condizioni. In accordo con i medici del club meneghino, l'attaccante seguirà le terapie e all'inizio della prossima settimana si sottoporrà a un nuovo controllo. Quel che è certo è che sia per la Juve che per il Bologna, Lukaku non sarà a disposizione, sarà difficile anche vederlo in campo nell’ultima giornata prima della sosta con l’Atalanta.