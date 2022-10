Inter, ucciso in un agguato storico capo ultras. La Curva Nord lascia San Siro

Fonte: ANSA

La Curva Nord dell'Inter resta in silenzio, senza esporre striscioni e intonare cori durante la partita contro la Sampdoria a San Siro, poi i Boys abbandonano gli spalti - il secondo anello - durante l'intervallo. È la reazione dei tifosi nerazzurri dopo che è circolata la notizia della morte dello storico capo ultrà, Vittorio Boiocchi, in un agguato a Milano. L'uomo, di 59 anni, secondo quanto riferisce la Polizia, sarebbe stato colpito da più colpi d'arma da fuoco in via Fratelli Zanzotterra, alla periferia del capoluogo lombardo. Sarebbe deceduto appena arrivato in ospedale, al San Carlo.

