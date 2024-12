Inter, un difensore della Lazio nel mirino: si cerca il dopo Acerbi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale. Non per gennaio, ma per giugno. Acerbi va avanti con l'età e la rosa nerazzura va ringiovanita nel suo complesso. Proprio per questo, come riporta TMW, la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Hien dell'Atalanta, ma sono diversi i profili attenzionati. Oltre all'ex Verona, ci sono alti due difensori in Serie A che interessano a Inzaghi e Marotta: uno è Bijol dell'Udinese, in procinto di lasciare il club friulano al termine della stagione; mentre l'altro è Gila della Lazio, anche se l'affare si prospetta complicato in virtù del prezzo richiesto dalla società di Lotito.