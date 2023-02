Inter, Zanetti: "Real Madrid? Era fatta. Puyol sono stato io a lanciarlo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport il vice presidente dell'Inter e sua storica bandiera Javier Zanetti ha fatto un salto nel passato, ricordando due trattative che lui stesso rifiutò pur di restare in maglia neroazzurra:

"Avevo parlato con Valdano, il loro allenatore: mi voleva a Madrid. Era quasi tutto fatto ma ho deciso di restare e l’ho detto a Moratti. Mi hanno “tentato” pure il Manchester United e il Barcellona. Non ricordo se era il 2001 o il 2002: ero con Paula, mia moglie, e trovai Ferguson in un aeroporto: mi salutò, mi chiese quando scadeva il contratto ma io ero felice a Milano, nonostante fossero anni molto complicati per l’Inter. Altrove avrei fatto una carriera importante, ma non mi sarei trovato come all’Inter. Io ho “lanciato” Puyol... Lui me lo dice sempre. Era nelle giovanili e aveva iniziato a fare qualche presenza pure in prima squadra. Un giorno Van Gaal lo chiamò e gli disse: 'Voglio prendere il terzino destro più forte al mondo che è Zanetti: se non lo prendiamo, io ti tengo con me'. E Carles mi ringrazia ogni volta che mi vede..."