Iran, calciatore condannato a morte: il motivo è assurdo

Amir Nasr-Azadani, calciatore iraniano professionista, è stato condannato a morte per aver difeso pubblicamente le libertà e i diritti delle donne nel suo Paese. A denunciarlo via Twitter è la FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori, che si dice "scioccata e disgustata" dalle notizie sull'esecuzione di Amir. La FIPRO, oltre a esprimere la propria solidarietà al calciatore, chiede "l'immediata rimozione della sua punizione".

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment.