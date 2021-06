Italia, Acerbi racconta l'amicizia con Immobile: "Lo chiamo 'amore', è diventato un rituale"

Compagni di squadra con la Lazio e la Nazionale e grandi amici fuori dal campo. Ciro Immobile e Francesco Acerbi condividono uno splendido rapporto come ribadito dal difensore biancoceleste: “Abbiamo un rapporto speciale, lo chiamo ‘amore’" - le sue parole durante il programma Sogno Azzurro in onda su Rai 1 - "L’anno scorso ogni volta che non segnava e magari c’era un corner o una punizione contro, lo guardavo e gli dicevo ‘amore, ora tocca a te’. E segnava veramente. È diventato una sorta di rituale, ci vogliamo bene”.