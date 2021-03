Italia, Acerbi saluta la sua Claudia e poi commenta: “Sennò so’ c****” - VIDEO

Dopo l'intervista ai microfoni di Rai Sport in cui ha commentato la vittoria della Nazionale, Francesco Acerbi ha salutato, come di consueto davanti alle telecamere, la sua compagna Claudia. Il giornalista lo ha interrotto aggiungendo: "Non potevi andare via prima sennò...". Ed è arrivata prontissima la risposta del difensore biancoceleste: "Sennò so' cazzi".