Italia - Argentina, Sconcerti: "Partita seria, in ballo c'è un trofeo!"

TUTTOmercatoWEB.com

Una coppa in palio, una gara prestigiosa quella in programma domani nella bellissima cornice di Wembley tra Italia e Argentina. Sul tema è intervenuto Mario Sconcerti che ha così affermato ai microfoni di TMW Radio: "Domani c’è in gioco una coppa, una specie di supercoppa continentale tra la vincente della Copa America e quella dell’Europeo. È una partita seria, che si gioca in uno degli stadi più belli del mondo. Devo dire che tutta questa tournée di giugno della Nazionale sarà impegnativa, perché dopo ci sarà la Nations League. Per esempio, vincere la Nations League aiuterebbe a riportare un po’ di entusiasmo".