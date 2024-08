Italia, cambiano i ruoli nel settore giovanile: le novità su Corradi, Bollini e Viscidi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca sempre meno all'inizio della stagione anche per quanto riguarda le Nazionali giovanili maschili. Nella giornata odierna, a Coverciano, sono state annunciate importanti novità in merito: "Dopo la semifinale europea raggiunta con la Nazionale Under 19, Bernardo Corradi proseguirà il suo percorso azzurro da allenatore dell’Under 20, per guidare i ‘suoi’ ragazzi al Mondiale di categoria previsto nel 2025 in Cile. Conseguente lo ‘slittamento’ – o meglio: il ritorno - di Alberto Bollini all’Under 19, dopo il titolo europeo conquistato giusto un anno fa. Daniele Zoratto sarà invece al fianco di Maurizio Viscidi nel ruolo di vice coordinatore delle Nazionali giovanili maschili e così sulla panchina dell’Under 16 siederà Marco Scarpa, già osservatore del Club Italia e nell’ultima stagione assistente proprio di Bollini nell’Under 20. Entrano a far parte del Club Italia: Manuel Pasqual, che sarà assistente allenatore di Daniele Franceschini nell’Under 18, e Cristiano Lupatelli, che sarà preparatore dei portieri nella Nazionale Under 16", si legge nella nota.