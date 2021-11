Italia, Cannavaro: "La Svezia è da evitare. Sul Portogallo di CR7..."

Non si vola in Qatar, almeno per il momento. L'Italia si ferma a Belfast dopo la vittoria non arrivata nel match contro l'Irlanda del Nord. Occasione sprecata, la Svizzera ha strappato il pass ed è volata direttamente ai Mondiali. La Nazionale di Mancini se la vedrà negli spareggi. In un'intervista rilasciata a Il Mattino, Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione nel mondo nel 2006, ha parlato così dei playoff che l'Italia dovrà affrontare per conquistare l'accesso al Mondiale: "Chi vorrei evitare? La Svezia per prima cosa. Con o senza Ibrahimovic, ma proprio per tutto quell'insieme di terribili ricordi che si porta dietro. Poi, ovvio, giocarsi il Mondiale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo non sarebbe il massimo della fortuna. Ma si sa: noi la fortuna ce la siamo giocata tutta all'ultimo Europeo, con quelle vittorie mozzafiato ai calci di rigore".