Italia, Di Gennaro: "Immobile e Belotti alla pari, ma Mancini..."

L'Italia si prepara alla doppia sfida contro Bosnia e Armenia, nonostante la qualificazione a Euro 2020 già in tasca. Per quanto riguarda la maglia da titolare in avanti sono in lizza Immobile della Lazio e Belotti del Torino. Queste le parole a riguardo di Antonio Di Gennaro a TMW Radio: "Mancini vorrebbe un centravanti diverso per caratteristiche rispetto a Belotti e Immobile. Balotelli, in questo senso, sarebbe il profilo ideale. In previsione dell'Europeo andranno fatte anche delle scelte, queste ultime due partite del girone potrebbero dare modo a entrambi di mettersi in mostra. Partono comunque alla pari".

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI DA COVERCIANO

LAZIO, CONTROLLI PER RADU IN PAIDEIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE