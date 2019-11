PAIDEIA - Lazio, controlli per Radu: obiettivo Sassuolo

Controlli in Paideia per Stefan Radu, fermo per una lesione muscolare di primo grado. Il romeno si era fermato a San Siro - alla terza partita di fila da titolare in una settimana - per un problema al flessore sinistro. Sta meglio, dovrebbe farcela per la trasferta con il Sassuolo, in programma domenica 24 novembre. Probabili esami anche per Adam Marusic, si era stirato il giorno successivo alla partita con il Milan durante la seduta di scarico (nonostante non fosse sceso in campo). Gli accertamenti di oggi serviranno a valutare il processo di recupero dei due calciatori.