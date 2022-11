Italia, Di Lorenzo: "Dobbiamo resettare tutto e creare un nuovo ambiente"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il campionato si è fermato per il Mondiale in Qatar, al quale però non prenderà parte l'Italia che, in questa lunga sosta, affronterà due amichevoli anche per cercare di distrarsi dalla seconda assenza consecutiva. Dal ritiro degli azzurri, è intervenuto in conferenza stampa il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, il quale ha parlato della sosta e della mancata qualificazione: "Sicuramente è stato un periodo intenso, con tantissime partite. Può far bene staccare un attimo per poi ripartire a gennaio con ancora più voglia. Chiaramente in questa sosta tutti speravamo di essere al Mondiale, ma è andata così. Siamo ripartiti con grande voglia prima dell'Europeo e ora dobbiamo fare la stessa cosa. Resettare tutto, creare un nuovo gruppo e un nuovo ambiente".