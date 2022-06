Italia, Di Lorenzo: "Voglio restare, ci ho messo tanto per raggiungere questa maglia"

Fonte: Rai Sport

Giovanni Di Lorenzo vuole continuare a combattere per l'Italia. Dopo la sconfitta con l'Argentina, l'esterno del Napoli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare anche della disfatta contro la Macedonia del Nord: "Vedere la partita con la Macedonia del Nord da casa ha fatto male, non ci volevo credere. Non siamo passati da essere fenomeni a essere scarsi, dobbiamo ripartire tutti insieme. Sta al mister decidere chi tenere e chi cambiare, io voglio restare. La maglia della Nazionale per me è incredibile, ci ho messo tanto per raggiungerla".