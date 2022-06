Italia - Germania, Gnonto: "Ho sfruttato la mia occasione. Sul gol dell'1-0..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima giornata della Nations League al Dall'Ara di Bologna Italia e Germania si spartiscono la posta. Al 90' è 1-1 con Wilfried Gnonto grande protagonista della serata. L'ex attaccante della Primavera dell'Inter, oggi allo Zurigo, subentrato nel secondo tempo, ha fornito l'assist decisivo per il gol di Pellegrini. Nel post partita Gnonto ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ho vissuto una settimana un po' strana, emozionante. Il mister mi ha dato l'occasione con lo stage e io l'ho sfruttata. Tutto va molto veloce, mi godo il momento, ogni allenamento. Cerco di sfruttare tutte le occasioni e dare il meglio. Ai miei genitori devo tutto, da quando era piccolo hanno fatto sacrifici per me, spero siano soddisfatti e orgogliosi per me".

L'AZIONE DELL'1-0 - "Sapevo che Kehrer era ammonito e ricevuta la palla sono andato nell'uno contro uno, poi ho messo la palla più difficile per il portiere, tra lui e i difensori. Poi gli attaccanti devono prendersi dei rischi, io l'ha fatto e sono stato fortunato".

SCELTA DI ANDARE ALLO ZURIGO - "A questa età bisogna giocare. Io ho preso un grande rischio, all'Inter ero di casa ma a un certo punto si devono prendere dei rischi e sono andato allo Zurigo. Idolo? Sterling è un giocatore di livello mondiale, è molto duttile e fa quello che provo a fare io. Posso giocare in tutte le posizioni d'attacco, per come preferisce il mister".