Italia - Germania, le probabili formazioni: Rovella da titolare? E Zaccagni...

WEBTV PAGELLE BOLOGNA-LAZIO: GILA E MARUSIC CROLLANO, QUANTA FATICA OVUNQUE PROVEDEL 6: Cinque gol incassati, ma meno colpe rispetto al resto della squadra. Anzi, aveva tenuto in piedi sul mancino a giro di Orsolini. Non può nulla sul resto. LAZZARI 4,5: Occasione dall'inizio, la spreca malamente. A volte è scollegato,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | L'INTER MONITORA UN OBIETTIVO BIANCOCELESTE: I DETTAGLI CALCIOMERCATO LAZIO - Il ds Fabiani monitora profili in tutto il mondo, anche quelli meno conosciuti ai più. La talent room serve anche a questo. A gennaio è arrivato Reda Belahyane, profilo in linea con il progetto di ringiovanimento della rosa e che...