Italia, gli Azzurri salgono al 12° posto del Ranking Fifa

Dopo il lungo stop due buone prestazioni per la Nazionale che tornerà in campo ad ottobre. Nelle due gare di Nations League gli azzurri hanno portato a casa un pareggio contro la Bonsia e un'importante vittoria contro l'Olanda. Questo ha permesso alla compagine di Mancini di scalare alcune posizioni nel Ranking Fifa: l'Italia è salita al 12° posto mondiale (7° europeo). Una notizia importante in vista del sorteggio per i prossimi mondiali che si terranno in Qatar nel 2022.

