Lazio Women, Acqua Filette sarà il main sponsor sulle maglie - FOTO

La Lazio Women questo weekend inizierà il cammino in Serie B e lo farà con un alleato in più: l'azienda Acqua Filette sarà il main sponsor che campeggerà sulle maglie delle biancocelesti per tutta la stagione. Si solidifica quindi il rapporto tra il club capitolino e l'azienda oligominerale, che sarà fornitrice ufficiale fino al 2022 con un progetto totalmente plastic-free.