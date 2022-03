Italia, gli impegni di Mancini e come funzionano i playoff: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia torna in campo con i play off per agguantare l’ultima occasione di conquistare il pass per il Mondiale di Qatar 2022. La Nazionale di Roberto Mancini dovrà prima affrontare la semifinale contro la Macedonia del Nord allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, giovedì 24 marzo ore 20:45. Nel caso in cui gli azzurri dovessero centrare il successo, si scontreranno nella finale contro la vincente di Portogallo - Turchia che verrà disputata in contemporanea sempre giovedì 24 marzo alle 20:45. Il match decisivo è in programma martedì 29 marzo alle 20:45 e i ragazzi di Mancini lo giocherebbero in trasferta.

COME FUNZIONANO I PLAYOFF - La formula dei play off per il Mondiale 2022 in Qatar prevede tre minitornei da 4 squadre, con gare secche di semifinale e finale che promuoveranno le 3 vincitrici. L’Italia è inserita nel gruppo con Macedonia del Nord, Portogallo e Turchia. Le due vincenti accederanno alla finale che mette in palio il pass per il Qatar, mentre le due perdenti si affronteranno in una gara di consolazione.