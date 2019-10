Italia - Grecia, l'Olimpico si tinge di azzurro per la Nazionale: il dato sugli spettatori

Dopo 4 anni (era il 13 ottobre del 2015), l'Italia torna a giocare allo stadio Olimpico di Roma. E non poteva che essere ricca di entusiasmo la reazione dei tifosi romani che sabato sera riempiranno l'impianto sportivo. Secondo i dati riportati da calcioefinanza.com, sono previste circa 50mila presenze. 40mila biglietti erano già stati venduti mercoledì e, in questi giorni, è prevista l'impennata. La Nazionale avrà anche l'opportunità di chiudere anticipatamente il discorso qualificazione ad Euro2020. E per l'occasione l'Olimpico si tinge di azzurro.

