Italia, il saluto di Chiellini: “Un’emozione che non finirà mai”

Quella di oggi contro l'Argentina sarà l'ultima presenza in maglia azzurra per una leggenda come Giorgio Chiellini. Un percorso iniziato nel lontano 2004 è chiuso a distanza di anni con la vittoria degli Europei. Il capitano giocherà l'ultima partita con un trofeo in palio a Wembley. Il difensore ha salutato la Nazionale con un bellissimo post sui social: "Questa maglia l’ho sognata. Per questa maglia ho combattuto. Con questa maglia ho vinto. Di questa maglia amo tutto. In questa maglia ho sempre creduto. Da questa maglia ho imparato tanto. Su questa maglia ho pianto. A questa maglia ho dedicato ogni pensiero. Adesso è arrivato il momento di indossarla per l’ultima volta. E come la prima, sarà un’emozione unica. Che non finirà mai".