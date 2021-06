Italia, Immobile cecchino: la serie positiva in Nazionale prosegue

L'Italia inizia alla grande l'Europeo con una netta vittoria per 3-0 sulla Turchia. Serata di grazia per Ciro Immobile, autore di un gol e un assist a Lorenzo Insigne. Per il bomber della Lazio è il 14esimo gol in azzurro, che va a rimpinguare la striscia positiva: Immobile è andato in rete nelle ultime 4 presenze consecutive da titolare. Irlanda del Nord, Lituania, Repubblica Ceca e Turchia le sue vittime, con la sola eccezione della Bulgaria nelle qualificazioni mondiali a marzo quando l'attaccante entrò soltanto a un quarto d'ora dalla fine. Ciro è l'arma letale di Mancini, nella speranza che la serie diventi sempre più lunga, magari fino all'11 luglio.