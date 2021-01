Italia in zona gialla 'rinforzata', poi arancione: lo schema fino a domenica

Passate le festività l'Italia torna in zona gialla. Le regole pre-natalizie sono state leggermente inasprite (da qui il termine zona gialla 'rinforzata'), mentre nel weekend si tornerà in zona arancione. Lo schema fino a domenica 10 gennaio.

7-8 GENNAIO - La zona gialla 'rinforzata' prevede la riapertura delle scuole in presenza ma solo per i più piccoli, materne, elementari e medie tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Gli studenti delle superiori riprenderanno con la didattica a distanza, solo in Alto Adige si va in aula. Bar e ristoranti possono riaprire ovunque ma fino alle 18, poi consentito solo asporto (fino alle 22) e domicilio. Tutti aperti anche i negozi, compresi i centri commerciali.

9-10 GENNAIO - Nel weekend l'Italia torna in zona arancione. Spostamenti limitati all’interno del comune in cui ci si trova, con le consuete deroghe. Per chi ha trascorso in un’altra regione le festività natalizie sarà comunque possibile tornare a casa. Sabato lezioni in presenza, per le scuole che non osservano la settimana corta, solo per materne, elementari e medie tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Ultimo giorno di didattica a distanza per le superiori: i ragazzi torneranno in aula lunedì 11 al 50 per cento tranne in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Campania, Calabria, Molise. Chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e domicilio, chiusi i negozi tranne alimentari e generi di prima necessità.