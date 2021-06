Italia, infortunio muscolare per Sensi: Mancini ha già pronto il sostituto

Pochi giorni dopo aver diramato la lista definitiva dei convocati per Euro2020, c'è subito una brutta notizia per Roberto Mancini. Stefano Sensi, in ballottaggio fino all'ultimo e alla fine scelto dal ct tra i 26, ha rimediato un infortunio muscolare nell'allenamento di oggi. La sua presenza secondo Tuttomercatoweb.com è in dubbio ma per il momento il centrocampista dell'Inter resta in ritiro con i compagni. Il tecnico azzurro ha infatti tempo fino a 24 ore prima dell'esordio per modificare la lista e in tal caso avrebbe già pronto il sostituto, ovvero Matteo Pessina dell'Atalanta, anche lui già in ritiro con i compagni.