Italia - Inghilterra, gli azzurri in campo anche per sfatare il tabù San Siro

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poco più di 24 ore al match di San Siro tra Italia e in Inghilterra in programma alle 20.45 e valida per la Nations League. Gli azzurri di Mancini vogliono tornare a vincere in uno stadio che ormai è diventato un vero e proprio tabù. L'ultimo successo risale infatti al 16 ottobre del 2012 quando la Nazionale si impose per 3-1 sulla Danimarca.

Come riportato da Calcio e Finanza dopo quel match l'Italia ha giocato per altre sei volte a San Siro ottenendo cinque pareggi e una sconfitta risalente allo scorso anno contro la Spagna.