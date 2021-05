Italia, iniziano le vaccinazioni in vista di Euro2020: ci sono anche i laziali

L'11 giugno partirà l'Europeo itinerante che si sarebbe dovuto giocare l'estate scorsa. In vista della competizione continentale, questa mattina un gruppo di giocatori dell'Italia si è recato allo Spallanzani di Roma per effettuare le vaccinazioni anti Covid. Il primo gruppo è formato da 14 calciatori di Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina: all'appello non c'era Zaniolo, mentre erano presenti i laziali Acerbi, Immobile e Lazzari. Oltre a loro anche il genoano Scamacca. Tutto lo staff di Mancini effettuerà il vaccino in un secondo momento.