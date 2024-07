Italia - Israele, il comune di Udine nega il patrocinio per la gara: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il comune di Udine ha respinto la richiesta di patrocinio inviata dal presidente della Figc Gabriele Gravina in vista della sfida tra Italia e Israele di Nations League in programma il 14 ottobre.

L'amministratore comunale ha confermato all'Ansa la decisione spiegando come "la scelta di patrocinare la partita sarebbe stata divisiva, essendo Israele uno stato in guerra". Anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni ha spiegato le motivazioni della scelta: "La scelta di non concedere il patrocinio è stata presa perché il regolamento non prevede la concessione salvo deroghe, perché non è né per beneficenza, né per il prestigio della città. Ringraziamo la Figc, l'Udinese Calcio e tutti ma in questo caso il patrocinio non sarà concesso. In altre occasioni si valuterà in modo a sé stante".