Italia, l'Olimpico si tinge di Azzurro: contro la Svizzera previsti 12.000 tifosi

Entusiasmo alle stelle in casa Italia dopo l'ottimo esordio contro la Turchia. Domani il percorso degli azzurri a Euro 2020 proseguirà con la Svizzera di Vladimir Petkovic. L'ex tecnico della Lazio farà ritorno allo stadio Olimpico dove ha trascorso anni importanti della sua carriera, ma stavolta sugli spalti ci saranno perlopiù avversari. Come si legge nella rassegna stampa di Radiosei dei quasi 16.000 tagliandi venduti solo 4.000 sono stati acquistati dai tifosi elvetici. Per il resto il tifo sarà tutto per l'Italia che potrà contare quindi su circa 12.000 sostenitori, a differenza della gara contro la Turchia in cui il tifo era spartito quasi equamente.