Italia, la fascia da capitano non andrà a Bonucci: ecco chi la indosserà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Italia - Germania è alle porte. Questa sera andrà in scena la prima giornata del gruppo 3 di Nations League A. Per il Dopo Chiellini c'è stato un rebus da sciogliere per quel che concerne la fascia da capitano. Infatti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non andrà a Leonardo Bonucci che oggi partirà dalla panchina. Il capitano dell'Italia contro la Germania sarà dunque Florenzi. Dopo la partita di martedì contro l'Ungheria, i due dovrebbero lasciare Coverciano per trascorrere il loro periodo di vacanza estiva. In questo momento sono 35 gli azzurri a disposizione di Mancini, ma una volta disputate le due sfide interne il ct ridurrà il gruppo, scendendo sotto la trentina di giocatori.