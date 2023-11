Italia-Macedonia del Nord, dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A in pausa, ecco tornare la Nazionale impegnata nella qualificazione al prossimo Europeo. Venerdì 17 alle 20:45 gli azzurri di Spalletti scenderanno in campo per affrontare la Macedonia del Nord. Avversario ostico per una gara il cui esito sarà determinante per il passaggio del turno, è la penultima tappa di questa fase a gironi. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Rai 1, ma potrà essere seguita anche in streaming su Rai Play tramite app o sito accessibile da pc, smartphone e tablet.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE