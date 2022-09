Italia, Mancini: "Abbiamo molti giocatori di talento. Il nostro problema..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'Italia aspetta l'Inghilterra per ritrovare sia l'entusiasmo perso dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ma anche per dare seguito a quanto fatto agli Europei. Domani infatti la partita andrà in scena alle 20:45 e, per l'occasione, il ct Roberto Mancini ha parlato da San Siro in una seconda conferenza stampa. "Inghilterra oggi più debole rispetto alla finale Europea? No, non credo. - ha affermato Mancini - Dipende anche dal momento della stagione, quella di domani sarà una gara davvero difficile. Al Mondiale in Qatar credo che abbiano buone possibilità per arrivare tra le prime quattro. Loro hanno molta più scelta rispetto a noi, questo sì, poi noi abbiamo giocatori di talento. Il problema in questa fase è solo che abbiamo tanti giocatori infortunati ma sono convinto che quella di domani sarà una grande partita".