Italia, Mancini: "Fortunati? Dipende. L'obiettivo è vincere l'Europeo"

Suona la carica il ct Mancini. Prudente ma soddisfatto, il sorteggio dell'Italia permette di sorridere e alzare l'asticella. Su quesro non ha dubbi l'ex Lazio: gli azzurri giocano solo per vincere. Euro 2020 non farà eccezione: "Italia fortunata? Dipende dai punti di vista. Le partite son tutte da giocare", ha detto ai microfoni di Sky Sport. Poi un commento sulle avversarie: "La Svizzera è un'ottima squadra, il Galles può essere la sorpresa e la Turchia è piena di giovani interessanti che hanno fatto risultato per due volte con la Francia. Sappiamo quello che possiamo dare, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo essere consapevoli di quanto abbiamo fatto nel girone di qualificazione, ma anche che questo ora non conta più". Mancini fissa l'obettivo: "L'Italia ha il dovere di partire sempre per vincere, anche quando non è favorita. So che abbiamo dei giocatori di livello, che stanno migliorando partita dopo partita. Si è creato un buon gruppo e questo è positivo, poi vedremo cosa accadrà. L'ambizione è vincere l'Europeo, non abbiamo altri obiettivi".

