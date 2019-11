Svizzera, Petkovic: "Torno volentieri all'Olimpico, purtroppo per una sola partita"

Atterraggio morbido, quello dell'Italia. Ai sorteggi del girone di Euro 2020 gli azzurri avrebbero potuto pescare Francia e Portogallo tra le altre, ma si ritroveranno a fare i conti con Turchia, Svizzera e Galles. Nazionali insidiose ma alla portata, e che permetteranno anche un gradito ritorno all'Olimpico. Il 17 giugno, in occasione della seconda partita del raggruppamento - quella contro la Svizzera, appunto - il tecnico eroe del 26 maggio metterà nuovamente piede a Roma: Vladimir Petkovic. Il ct degli elvetici ha parlato nel post-sorteggio ai microfoni di Sky Sport: "Lo dicevo anche prima del sorteggio che mi sarebbe piaciuto prendere l'Italia, l'unica difficoltà è la lontananza tra Roma e Baku (l'altra sede delle partite del girone, l'Italia giocherà solo a Roma ndr). Gli azzurri hanno avuto fortuna, hanno pescato tre avversarie che lotteranno per il secondo posto. Mi ha stupito la mentalità che Roberto ha dato alla squadra, vincere aiuta a vincere. Ci sono tanti giovani e non è giusto fare nomi, è una bella rosa, tra le candidate a vincere l'Europeo. Poi giocheranno tre partite del girone in casa ed è un bel vantaggio. Dagli ottavi in poi tutto può succedere.Noi siamo un gruppo promettente. Abbiamo avuto un ricambio generazionale negli ultimi due anni, il nostro problema è che non tutti giocano nei club. Saremo motivati". Infine, Petkovic ha parlato del suo ritorno all'Olimpico: "Torno a Roma volentieri, purtroppo per una sola partita, le altre due le giocheremo a Baku". Tra l'altro lo studio fa notare che si affronteranno due ex allenatori della Lazio: "Cosa dico a Mancini? Ci ho parlato anche prima. Gli dico che è favorito (ride ndr)".

