Calciomercato Lazio, Minala ai saluti: la Viterbese fa sul serio

Dopo quasi 6 stagioni e soli 23 minuti collezionati in prima squadra, la Lazio e Joseph Minala stanno per dirsi addio. Il centrocampista camerunense non ha mai trovato spazio né in campo, né nei pensieri di Simone Inzaghi. Rimasto a casa fin dal ritiro di Auronzo di Cadore, l'ex Salernitana ha cercato - invano - una sistemazione per tutta l'estate. Prima di trovarla solo nella Primavera di Menichini. Otto presenze e un gol da fuori quota, poi l'estromissione anche dalla lista dei baby a vantaggio di Djavan Anderson proprio la settimana scorsa, prima del derby. Il chiaro sintomo che qualcosa bolle in pentola. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, la Viterbese sarebbe forte sul giocatore. Solo un mese fa lo stesso presidente del club, Marco Arturo Romano, aveva lasciato intendere qualcosa: “Se arriva Minala? Vedremo a gennaio”. E proprio gennaio potrebbe essere il mese giusto per la stretta di mano definitiva con Igli Tare. Tra le società c'è un ottimo rapporto, suggellato in estate dalla cessione a titolo definitivo di Mamadou Tounkara (che sta ripagando l'investimento con 7 gol in 11 partite, ndr), e i contatti si stanno facendo più frequenti e chiarificatori. Tra poco Minala potrebbe compiere lo stesso percorso, da capire ancora se a titolo temporaneo o definitivo, e ritrovare il suo vecchio compagno di Primavera. Due promesse disattese di casa Lazio: tante aspettative e poi, tanti saluti.

