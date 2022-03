Italia, Mancini: "Immobile via? Sarebbe andato in tribuna..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia di Roberto Mancini nella serata di domani sarà impegnata nel match contro la Turchia in programma alle 20.45 a Konya. Le due compagini, sconfitte da Macedonia del Nord e Portogallo, si sfideranno per il ranking come da regolamento. Il ct azzurro è quindi intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Se rimarrò? Abbiamo parlato col presidente in questi giorni, siamo allineati su tutto. Fa piacere, poi ne riparleremo nei prossimi giorni: ora pensiamo a questa partita, poi con calma discuteremo sulle cose da migliorare per il futuro. Tutto qui".

Sul ritorno di alcuni giocatori: "Jorginho, Immobile e Insigne li ho obbligati io ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo... Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Alcuni di loro li ho obbligati ad andare: il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l'FA Cup. Anche Florenzi e Politano, non al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato. Lorenzo (Insigne, ndr) aveva problemi fisici già da prima. Immobile sarebbe andato in tribuna, Mancini e Verratti sì. Insigne al 50% sarebbe andato in tribuna per provare soluzioni alternative".

Sulla sconfitta contro la Macedonia del Nord: "E' inutile stare a trovare spiegazioni. A Basilea la partita doveva finire 3-0, in Bulgaria doveva finire in goleada. La squadra ha sempre giocato: può essere stata più imprecisa ma questo è il calcio, le cose ci sono andate storte. Però è così, inutile stare a pensare o a cercare scuse. E' accaduto ciò che è accaduto, dobbiamo accettarlo".

Sul futuro: "Mi sento di restare perché sono ancora a giovane: volevo vincere un Europeo e un Mondiale, quindi per il Mondiale devo aspettare un attimo. Mi piace questo lavoro e coi ragazzi voglio riorganizzare qualcosa di importante. A parte la delusione, il resto va avanti...".