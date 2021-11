Italia, Mancini: "Momento delicato ma non dobbiamo avere cattivi pensieri"

Poco più di 24 ore e l'Italia scenderà in campo a Belfast nella gara decisiva per la qualificazione diretta al Mondiale del 2022 che si terrà in Qatar. Dopo aver fallito il match point contro la Svizzera gli azzurri dovranno vincere contro l'Irlanda del Nord. Queste le parole del ct Roberto Mancin ai microfoni di Rai Sport: "Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po' l'ansia: contro l'Irlanda del Nord ci sarà pressione ma dobbiamo evitare l'ansia.. Formazione? Barella è recuperato, Tonali è cresciuto molto, potrebbe giocare dall'inizio".

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non dobbiamo avere cattivi pensieri. Agli esami di riparazione di marzo ora non pensiamo. La storia del 1958 la conosco, ma non sono andato a riguardarla, spero che non ci sia bisogno di tornare tanto indietro. Dobbiamo battere una squadra che in casa non perde e non subisce gol. Siamo l'Italia, siamo abituati alle pressioni".

"Tutto quello che stiamo facendo da tre anni è stato impensabile, nessuno ci credeva. Questa difficoltà in cui ci troviamo oggi non l'avevamo ancora incontrata: è un momento delicato, ma i ragazzi devono giocare con la massima tranquillità. L'ansia con la Svizzera l'abbiamo avuta solo dopo il loro gol. Ma questa è l'ultima partita, non è che dobbiamo fare tanti pensieri e parole. Non sarò semplice giocare contro i nordirlandesi, che difendono in tanti e bene".

