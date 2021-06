Italia , Mancini: "Petkovic allenatore esperto, contro la Svizzera sarà dura"

Poco più di 24 ore e l'Italia scenderà in campo per la seconda gara dell'Europeo. Dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Turchia gli azzurri sfideranno la Svizzera dell'ex biancoceleste Vladimir Petkovic. Il ct Roberto Mancini ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia: "La Svizzera è un'ottima squadra, giocano bene perché sono calciatori che sanno quello che devono fare. Hanno un bravo allenatore, esperto: sarà dura. Di Lorenzo-Toloi? Non cambierebbe tanto, anche se Di Lorenzo è più offensivo di Toloi. Forse l’unico dubbio può essere questo, ma mancano due allenamenti: vediamo". Poi su Verratti: "Vediamo. Sta abbastanza bene, sono già 3-4 giorni che si allena con la squadra, sta bene". Infine una chiosa divertente su Lino Banfi: "Ho già detto, lui è avanti anni luce, abbiamo fatto il corso insieme e prese 110 e lode col 5-5-5 molto offensivo. È il numero uno".

