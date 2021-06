Calciomercato Lazio, si valuta Jovetic tra dubbi fisici e tattici

La Lazio lavora sul mercato per il suo reparto offensivo e tra i vari nomi pensa anche a Stefan Jovetic. L'ex Fiorentina si libera a parametro zero dal Monaco e a 31 anni ha ancora voglia di dire la sua in una squadra importante. Sarri è alla ricerca di esterni d'attacco o di profili duttili nel reparto avanzato e il nome del montenegrino circola ormai da giorni. È stato proposto da Fali Ramadani, stesso agente di Sarri, e questo faciliterebbe un'eventuale trattativa. Dopo l'ottima parentesi alla Fiorentina, il giocatore nell'arco della sua carriera non è riuscito a ripetersi con Manchester City e Inter e ha provato a rilanciarsi in Francia.

I DUBBI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i dubbi principali sono legati alle condizioni fisiche di Jovetic. Viene dalla rottura del legamento crociato nel 2019 e quest'anno ha totalizzato solo 6 presenze da titolare in Ligue 1, dove è riuscito comunque a segnare 6 gol in 23 gare totali disputate. Infine ha chiuso la stagione con un infortunio al polpaccio. Dal punto di vista tattico, il montenegrino negli ultimi anni ha giocato come unica punta nel 4-2-3-1 o da attaccante nel 4-4-2 e utilizzarlo come esterno nel tridente di un eventuale 4-3-3 sarebbe un po' una forzatura. Tutte valutazione che la Lazio sta facendo prima di tentare l'affondo.

