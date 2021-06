Copa America, pareggio tra Argentina e Cile: più di un quarto d’ora per Correa

Nella prima gara del girone A di Copa America, Argentina e Cile si dividono la posta in palio. A Rio de Janeiro va in scena divertente e, come al solito in Sud America, giocato su livelli agonistici impressionanti. Gara maschia e all'inizio piuttosto bloccata. Ad aprire le danze ci pensa Leo Messi con una punizione magistrale dopo 33 minuti. L'Albiceleste sembra avere il controllo del match, ma nella ripresa subisce il ritorno del Cile che pareggia al 58esimo grazie all'ex meteora del Napoli Vargas che approfitta della ribattuta dopo il rigore sbagliato da Vidal. Nel finale, Scaloni prepara l'assedio finale e lancia in campo, al minuto 78, anche Joaquin Correa schierato come ala sinistra nel tridente con Messi e Di Maria alle spalle di Aguero. Dodici minuti più sette di recupero in campo per il Tucu che non riesce a incidere. La Copa America di Cile e Argentina inizia da un pareggio.