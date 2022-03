Italia, Mancini: “Siamo concentrati sulla partita. Il nostro obiettivo è…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia il 24 marzo affronterà la Macedonia del Nord nei play off del Mondiale. Sarà una gara importante per gli azzurri dalla quale dipenderà il prosieguo nella competizione. In merito si è espresso il ct Roberto Mancini, intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano. Queste le sue dichiarazioni: “Concentriamoci sulla prima partita. Tutti la danno per scontata, ma può accadere qualsiasi cosa. Due scenari? A quello A ci penso io, al B, il peggiore, voi. Noi siamo positivi e pensiamo che possa andare tutto bene. Non saranno partite semplici, ma non dovevano neanche esserci. Purtroppo certi episodi che ci hanno detto male, ma siamo comunque ottimisti”.

BALOTELLI – “Ho cercato di portare chi poteva essere più utile. Abbiamo un mezzo allenamento di domani pomeriggio, poi un allenamento di domenica. Non abbiamo tanto spazio per poter provare cose nuove. La base è stata quella dei giocatori venuti all'Europeo, tranne Bernardeschi. Così sono già abbastanza”

PLAY OFF – “La nostra squadra ha ottenuto risultati perché è partita dalla base del gioco e deve restare quella, credo paghi sempre. Dobbiamo riprendere a giocare come abbiamo sempre fatto, quanto ottenuto non è arrivato per caso. Partiamo da una base solida, avremmo fatto volentieri a meno di queste partite ma i ragazzi stanno bene, questa è una base importante. In attacco abbiamo portato attaccanti di diversi tipi per queste due partite. Sensazioni ed emozioni ci sono, la cosa però a cui si deve pensare principalmente è quanto accaduto a luglio. Ripartire da quella"

OBIETTIVO – “Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per vincere il Mondiale dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Italia - Macedonia del Nord, la Figc lancia la nuova campagna #UNITIDAGLISTESSICOLORI