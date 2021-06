Italia, oggi la consegna della lista per Euro 2020: Mancini ha ancora qualche dubbio

Scadrà oggi a mezzanotte il termine per consegnare la lista dei 26 convocati per Euro 2020. Roberto Mancini ha via via scremato la rosa ma ha ancora dei dubbi che dovrà sciogliere nelle prossime ore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Sensi dovrebbe essere scelto come vice Jorginho e a farne le spese sarebbe Cristante. Un altro giallorosso potrebbe essere escluso, ovvero Mancini, che lascerebbe il posto a Toloi dell'Atalanta. Per quanto riguarda l'attacco c'è una maglia per tre giocatori: Bernardeschi, Politano e Raspadori. Il primo è un fedelissimo di Mancini, il secondo è in uno stato di forma che rende difficile lasciarlo fuori mentre il giovane attaccante del Sassuolo potrebbe essere schierato all'evenienza sia da punta centrale che da esterno. Vedremo quale dei tre preferirà chiamare il ct.