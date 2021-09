Italia, Raspadori: “Sogno di essere il centravanti titolare da quando sono bambino”

Ultima gara della Nazionale per questo turno di qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. La vittoria schiacciante degli azzurri sulla Lituania porta i nomi di Moise Kean, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Proprio quest’ultimo è stato autore di un gol e di un autogol, il centravanti del Sassuolo ha realizzato la sua prima rete con la maglia della Nazionale nel suo stadio. Una gioia incredibile per lui che ha dichiarato ai microfoni della Rai: “Essere attaccante dell’Italia? Penso che sia il sogno di qualsiasi bambino che ha questa passione. Vediamo come andranno le cose in futuro"

AUTOGOL - "Sono contento. Peccato perchè potevamo far più gol ma abbiamo fatto un gran primo tempo"

MANCINI - "Mi ha detto di divertirmi e cogliere l'occasione. Per un ragazzo giovane come me avere l'occasione e sfruttarla è la cosa più importante. Sono davvero contento"

DE ZERBI - "E' una delle tante cose che mister De Zerbi mi ha lasciato. Voglio continuare a migliorare sempre di più"

SUGLI STUDI - "Sto preparando l'esame di anatomia che darò a fine ottobre. Ho sempre pensato che fosse una cosa che potesse andare di pari passo con la carriera sportiva e continuerò"

